Ronaldo il Fenomeno ha ammesso di non conoscere Timo Werner, il prossimo acquisto del Chelsea. Queste le parole dell’ex calciatore brasiliano.

«Werner? L’attaccante del Leverkusen? La verità è che non l’ho visto giocare spesso. Guardo tanto calcio ma in questo periodo meno perchè la mia squadra non sta giocando. La verità è che non posso giudicarlo perchè non l’ho visto».