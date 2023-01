Ronaldo-Al Nassr e quel retroscena dalla MLS

Cristiano Ronaldo ha firmato per l’Al Nassr, ma dagli Stati Uniti è uscito un retroscena di un possibile ingaggio in Mls per il portoghese

Secondo quanto riportato dalla ESPN, lo Sporting Kansas City avrebbe avuto contatti continui con l’asso portoghese prima che lui accettasse l’offerta dall’Arabia Saudita.