Ronaldo alla Juve? Alcune voci indicano una grande villa a Torino in ristrutturazione

Non si parla d’altro da stamane: del possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Spunta una grande villa sulle colline torinesi in ristrutturazione per un grande campione.

Da stamattina non si parla di altro: Cristiano Ronaldo alla Juventus. Se dovesse realmente chiudersi la trattativa tra il Real Madrid e la Vecchia Signora si realizzerebbero i sogni di moltissimi tifosi bianconeri, ma non solo. Un colpo simile potrebbe essere il là per far risorgere il calciomercato della Juventus e dei club italiani, ormai da tempo accusati di non essere in grado di accaparrarsi grandi campioni. Suggestioni, sogni e scalpore si intrecciano a Torino nell’attesa di nuove notizie, aggiornamenti sulla vicenda. Anche i bookmakers ci credono ed oggi le quote su un possibile trasferimento di Ronaldo alla Juve sono crollate.

Alcune indiscrezioni raccontano che gli abitanti delle colline del capoluogo piemontese hanno visto dei lavori di ristrutturazione in una grande villa che conterrebbe al suo interno anche «tre piscine e un tavolo in sala da pranzo da 20.000 euro». Chissà se questa resterà solo una delle ennesime suggestioni di mercato che colorano le nostre estati da anni o se davvero il popolo bianconero potrà ammirare le magie di Ronaldo all’Allianz Stadium.