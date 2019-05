Cristiano Ronaldo non sarà solo eroe sul campo, ma sarà campione anche sul grande schermo. L’attaccante della Juve è infatti pronto per diventare protagonista di un cartone animato di supereroi: Striker Force 7.

Il portoghese, all’interno della serie tv, sarà il campo di una squadra di agenti chiamata a proteggere la Terra dalla distruzione. Il calciatore diventerà una sorta di Superman del calcio, capace di eliminare il male a colpi di superpoteri da bomber. Il bianconero ha lanciato il trailer ufficiale tramite il suo profilo Twitter.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! 👉 https://t.co/pq8lesrqYI 🔥 #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 4, 2019