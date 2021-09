Ronaldo United, prezzi choc per la prima gara del portoghese all’Old Trafford

Prezzo alle stelle per tornare a vedere Cristiano Ronaldo con la maglia al Manchester United. Ecco quanto costano i biglietti

I tifosi dei Red Devils scalpitano per vedere con i propri occhi il ritorno di Cristinao Ronaldo con la maglia del Manchester United; come riporta il Times, i prezzi di biglietti sono schizzati alle stelle, arrivando anche a 2.900 euro sui siti di rivendita.

In teoria, l’Old Trafford sarebbe già al completo, ma alcuni venditori non autorizzati starebbero offrendo biglietti con prezzi alle stelle a centinaia di tifosi. Il Manchester United ha, infatti, invitato i tifosi a diffidare dai siti di rivendita non autorizzati con il messaggio di un portavoce: «Scoraggiamo fortemente i tifosi dall’acquistare biglietti da fonti non autorizzate. Questi biglietti spesso non sono validi, e lasciano i tifosi senza soldi, delusi e senza la possibilità di vedere la partita».