Rose pre Lipsia Juve: «Ecco COME CI COMPORTEREMO domani sera per batterli»

Conferenza stampa Rose pre Lipsia Juve: le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del secondo match di Champions League 2024/25

Torna il palcoscenico della Champions League per la Juve, forte del successo all’esordio contro il Psv Eindhoven. Bianconeri che affrontano il Lipsia in Germania. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa.

SFIDA ALLA JUVE – «E’ una vera squadra da Champions League. Lavorano sodo, sono ben organizzati. Hanno una fascia sinistra forte e sono bravi a cambiare posizione. Ma sappiamo come vogliamo comportarci e domani dobbiamo giocare ai massimi livelli. Non vediamo l’ora di affrontare questa partita».