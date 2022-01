ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rudiger lascia il Chelsea: Real Madrid in pole position. Blancos favoriti per l’ingaggio del forte centrale tedesco

Tutte le big europee seguono la pista Rudiger come eventuale colpo a parametro zero per rinforzare la difesa.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, pure la Juve avrebbe sondaggio per il centrale tedesco in scadenza con il Chelsea. La richiesta di 10 milioni netti, però, complica i piani della Juve che pensava a lui come sostituto di Bonucci e Chiellini. Sul tedesco, infatti, il Real Madrid è in vantaggio.