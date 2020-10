Daniele Rugani sarà un calciatore del Rennes: il difensore in mattinata volerà verso la città francese per sostenere le visite mediche

Daniele Rugani è sempre più vicino al Rennes. Il difensore della Juventus in mattinata volerà verso la città francese con un volo privato per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Rennes per un anno.

La Juventus poi lavorerà ad un’altra cessione (Douglas Costa o De Sciglio) per tentare l’ultimo assalto a Federico Chiesa.