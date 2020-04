Rummenigge: «Contratti oltre il 30 giugno? Dobbiamo parlare con Infantino»

Il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato ai microfoni di AS delle intenzioni della Bundesliga

30 GIUGNO – «Dobbiamo parlare con Infantino perché alla fine questa è una sua responsabilità. Ci sono alcune questioni urgenti da risolvere: ad esempio noi abbiamo Coutinho fino a fine giugno. Cosa succede se la Bundesliga con si chiude prima del 30 giugno? E se dovessimo giocare in Champions più tardi? Possiamo usare Coutinho? In quali circostanze? Dovremo discutere di questi problemi nelle prossime settimane. Sono consapevole che alla FIFA troverà una soluzione intelligente e che la competitività dei club non verrà pregiudicata».