Rummenigge: «Perisic? Con Marotta siamo amici, presto parleremo del riscatto del croato»

L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Le sue parole su Rangnick e Perisic.

PERISIC – «Non abbiamo parlato perché Perisic è appena tornato a disposizione dopo l’infortunio al piede. Con Marotta però ho un rapporto veramente molto cordiale, vediamo quando farà qualche partita ci parleremo, perché anche il giocatore vorrà sapere dove giocherà. Se so dove giocherà? Non è ancora deciso…».

RANGNICK – «In Germania ha lavorato bene, ha il vantaggio di aver avuto due ruoli, perché è stato sia direttore tecnico e sia anche allenatore. Diciamo però che la cosa non è stata venduta in modo simpatico, perché se hai due dirigenti comeMaldini e Boban, che sono stati dei simboli del grande Milan, bisogna trovare una soluzione più sensibile, si deve agire in modo che alla fine diventi un “win-win” per le due parti. Se Rangnick parte così, non è un modo simpatico perché Boban è già via e Maldini è contro».