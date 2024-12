Runjaic: «Contro il Monza non avremo questi due giocatori causa infortunio. L’Udinese ha questa strategia»

Le parole di Kosta Runjaic, tecnico dell’Udinese, in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Monza

Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani dell’Udinese contro il Monza. Di seguito le sue parole.

INFORTUNI DAVIS E OKOYE – «Sono assolutamente d’accordo, non è mai un bene quando in settimana si perdono due giocatori importanti. A livello umano sono dispiaciuto per loro, per Okoye è la prima stagione da titolare fisso e fino a qua aveva offerto prestazioni molto buone. Fa parte però del gioco, c’è sempre un grado di rischio. Abbiamo Sava e Padelli per sostituirlo, sono ottimista che possano rimpiazzarlo al meglio. Per quanto riguarda Davis ha sentito a fine allenamento un fastidio muscolare, può capitare, sono ottimista sul recupero, penso possa rientrare abbastanza velocemente ma non c’è mai la sicurezza sui tempi di recupero. Dovremo aspettare una, due, tre settimane per riaverlo a disposizione ma lavoreremo per riaverlo il più presto possibile».

STRATEGIA – «Ci sono delle opzioni nella nostra squadra, giocatori che si allenano bene. Quando qualcosa non va come si vuole bisogna analizzare la situazione con lucidità, osservare come si allenano i giocatori. Non cambieremo la nostra direzione, sostituiremo il portiere e abbiamo opzioni per il reparto offensivo. Sul modulo non posso rivelarvi come giocheremo a Monza, è un vantaggio poter applicare entrambi i sistemi di gioco».

MONZA – «Una partita difficile come tutte in Serie A, il Monza è una buona squadra, hanno trovato molti pareggi, hanno perso diverse partite di misura. Difendono bene, hanno giocatori di qualità, con corsa, poi c’è uno dei giocatori migliori a livello europeo sulle palle alte. Dovremo mettere le giuste energie sul campo, sappiamo che non sarà una gara facile, non dovremo autoprovocarci sorprese come contro il Genoa. Sarà fondamentale trovare punti come sarà fondamentale per il Monza, non vedo l’ora di capire come evolverà».