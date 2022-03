Russia, Dzyuba rifiuta la convocazione: «Ha parenti in Ucraina»

Il c.t. della Russia Karpin ha spiegato il motivo della richiesta di Dzyuba di non essere convocato in Nazionale

Nei giorni scorsi, l’attaccante Dzyuba ha chiesto di non essere convocato per il ritiro della Nazionale. Il c.t. della Russia Karpin, ai canali ufficiali della Federazione, ha spiegato il motivo di tale decisione.

LE PAROLE – «Domenica abbiamo parlato al telefono. Ci ha assicurato che vuole davvero giocare in nazionale ma ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove ha molti parenti, ha chiesto di non essere convocato. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto con lui e seguiremo le sue prestazioni con lo Zenit».