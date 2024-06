Sacchi: «Divario enorme TRA ITALIA E SPAGNA, Spalletti non ha colpe», poi la PESANTE CRITICA alla Serie A

Sacchi: «Divario enorme TRA ITALIA E SPAGNA, Spalletti non ha colpe», poi la PESANTE CRITICA al movimento della Serie A

Arrigo Sacchi, ex CT della nostra nazionale e del Milan, ha rilasciato una lunga analisi alla Gazzetta dello Sport su Spagna-Italia. Di seguito le sue dichiarazioni.

SACCHI- «C’era un collettivo organizzato contro un gruppo di giocatori che vagava per il campo. La differenza tra la Spagna e l’Italia è enorme. Spalletti non ha colpe. È un CT che lavora da meno di un anno, ha ereditato una situazione complicata e sta cercando di dare uno stile a un Paese che non lo ha mai avuto. La Serie A non lo aiuta: la maggior parte delle squadre pratica un calcio vecchio. I giocatori italiani, poi, fanno fatica a emergere per la presenza massiccia di stranieri. Lavorare in queste condizioni è un problema serio, di cui si deve tener conto quando si dà un giudizio sulla Nazionale».