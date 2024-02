Sacchi: «Derby d’Italia: risultato giusto, la Juve è questa»

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e analizzato il derby d’Italia tra Inter e Juve

Inter-Juventus è uno degli snodi del torneo. Per La Gazzetta dello Sport lo ha analizzato Arrigo Sacchi.

RISULTATO GIUSTO – «Direi proprio di sì. L’Inter ha avuto almeno cinque o sei palle per il raddoppio, mentre nella Juve il migliore è stato il portiere. Questa la dice lunga su come si è svolta la partita».

COSA É PIACIUTO DELL’INTER – «Molto bravi là dietro, dove non hanno concesso praticamente nulla. Sempre attenti e concentrati, sempre pronti a ribattere colpo su colpo. E in attacco sono stati bravi perché hanno messo in difficoltà la retroguardia bianconera in più di una circostanza».

THURAM – «Attaccante intelligente, moderno, generoso, che gioca con la squadra e per la squadra. Il gol, anche se è un autogol di Gatti, è tutto merito suo: se non avesse messo pressione al difensore, l’azione sarebbe finita lì. Piuttosto ho una curiosità. Perché Inzaghi lo ha sostituito? Thuram, per le ripartenze, mi sembrava perfetto. Con Arnautovic si fa più fatica a giocare in contropiede, no?».

LA JUVE – «La Juve è questa. Dietro sono forti, hanno muscoli e potenza. Hanno aspettato e cercato di chiudere gli spazi. Poi, nel secondo tempo, hanno provato a pareggiare, si sono impegnati, ma la superiorità dell’Inter mi è parsa evidente. I nerazzurri hanno qualcosa in più, inutile negarlo»