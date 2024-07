Sacchi ci ripensa: «Non volevo ACCUSARE Baggio, mi hanno FRAINTESO. Verso quella Nazionale provo QUESTO sentimento»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale, sulla finale Mondiale persa contro il Brasile. I dettagli

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della finale Mondiale persa dalla sua Italia contro il Brasile.

SPIEGAZIONE SACCHI – «In particolare quando dico che ‘La differenza tra la mia Italia del 1994 e l’Italia di Lippi del 2006 che ha vinto il titolo è in un rigore: Roberto Baggio lo sbaglia, Fabio Grosso lo segna’, qualcuno, secondo me erroneamente, ha voluto interpretare le mie parole come un atto di accusa a Baggio e una mancanza di gratitudine nei suoi confronti. Lungi da me, questa intenzione. Io sarò sempre riconoscente ai miei giocatori che mi hanno permesso di arrivare fino a quel traguardo, e quel traguardo, quel secondo posto, continuerò a rivendicarlo con orgoglio perché fu il risultato di un percorso straordinario e faticosissimo, compiuto in salita e con mille avversari che ci remavano contro. Molto più semplicemente, con quella frase, intendevo sottolineare che un rigore, anzi tre perché noi con il Brasile ne sbagliammo tre, non può far pendere la bilancia da una parte o dall’altra, non può essere decisivo nel giudizio complessivo di un’esperienza. Tutto qui».