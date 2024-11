Milan Juve, Sacchi incredulo: «Il Milan mi ha davvero deluso. Potevano giocare pure Baresi e Massaro!»

Milan Juve, l’ex allenatore dei rossoneri Arrigo Sacchi non ci crede: «Il Milan mi ha davvero deluso. Potevano giocare anche loro»

L’ex tecnico Arrigo Sacchi, ha commentato il deludente pareggio a dal Milan contro la Juventus e si è espresso così a La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore rossonero ha criticato ampiamente l’andamento del match di Serie A.

PAROLE – «Il Milan mi ha davvero deluso. Sentire i fischi del pubblico rossonero, assolutamente comprensibili per il poco che si è visto, è stata una scossa, l’unica in una serata negativa. Avevo di fianco a me Franco Baresi e Daniele Massaro. Osservando il ritmo lento della partita, ho detto loro: ‘Se continuano così, potete giocare anche voi’».