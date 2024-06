Sala: «Stadi Inter e Milan fuori città? È impossibile, vi spiego...»

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulla possibile ristrutturazione di San Siro per Inter e Milan. Tutti i dettagli

Giuseppe Sala ha parlato al Corriere di Milano della situazione legata ai nuovi stadi Inter e Milan.

PAROLE – «Due stadi così vicini non possono coesistere”. Sala boccia senza appello la possibilità che Milan e Inter costruiscano il loro nuovo impianto in aree verdi e a un tiro di schioppo l’uno dall’altro. I rossoneri a San Donato e i nerazzurri a Rozzano. Non solo per problemi legati al traffico e alla sicurezza, ma anche perché sono nelle vicinanze e vanno a insistere su un’area agricola come il Parco Sud. Conosciamo il territorio e quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché al Nord spazio non c’è, è completamente antropizzato. Vuol dire però inserirsi in aree verdi e due stadi così vicini è ovvio che non potrebbero coesistere. Non so come sia ipotizzabile fare a pochissima distanza due impianti del genere». Parole che hanno immediatamente provocato centinaia di reazioni sui social. La principale obiezione è che in altre città europee la coesistenza di due o più impianti, anche molto più vicini rispetto a San Donato e Rozzano, è la prassi. A partire da Londra dove convivono più stadi. Un conto però è realizzare un impianto in una zona infrastrutturata, servita da mezzi di trasporto, un’altra andare a costruire su un’area verde priva o comunque carente per quanto riguarda la mobilità. Tifo San Siro per mille motivi. Il progetto di WeBuild arriverà entro la fine del mese e «sono certo che arriverà una proposta realizzabile sia per quanto riguarda i costi, sia per i tempi sia per le problematiche legate allo svolgimento dell’attività sportiva».

