Sala: «Stadio San Siro? Vogliamo andare avanti». E sull'Inter...

Tra i vip presenti a Wembrace Sport ha presenziato anche il sindaco di Milano, Sala: le sue dichiarazioni sullo stadio di Inter e Milan

Le parole del sindaco Giuseppe Sala sulla questione stadio, che tanto interessa a Inter e Milan:

STADIO – «La volontà di andare avanti c’è, ovviamente bisogna tener conto degli interessi di tutti e quindi stiamo cercando una soluzione che possa essere compatibile. Ma considero positivo l’incontro di oggi, sicuramente un grande passo avanti, ci incontreremo di nuovo in settimana».

ATTACCO – «Io sono un grande fan di Dzeko e me l’aspettavo. Ovviamente spero in qualcosa in meglio per l’Inter ma quest’anno vedo un campionato molto molto equilibrato, non vedo uno squadrone in particolare. Poi purtroppo torniamo al tema dello stadio, quando ti capita di vedere una partita soprattutto del campionato inglese vedi oggettivamente la differenza. L’Inter è una buona squadra ma rispetto all’anno scorso non vedo un grande gap con le altre. Credo si possano giocare lo scudetto il Milan, il Napoli, la Juve e l’Inter. Non voglio escludere le altre ma queste mi sembrano le più serie candidate».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24