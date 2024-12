Salah Liverpool, i Reds volano, ma il futuro sa di addio: «Voglio fare la mia parte per vincere il campionato, ma sul rinnovo...»

Le parole di Mohamed Salah sul suo futuro dopo la vittoria del Liverpool con il West Ham: «Rinnovo? No, siamo molto lontani»

Il Liverpool vince contro il West Ham e continua a guidare indisturbata la classifica di Premier League. Nel 5-0 contro gli Hammers a segno anche Salah, 17ª rete in campionato, che però intervistato da Sky Sport UK, alla domanda sul suo futuro non ha rassicurato i tifosi dei Reds sul rinnovo e la permanenza. Di seguito le sue parole.

«L’unica cosa che ho in mente è che voglio che il Liverpool vinca il campionato e voglio farne parte. Farò del mio meglio per la squadra per vincere il trofeo. Ci sono altre squadre che ci stanno raggiungendo e noi dobbiamo rimanere concentrati e umili e ripartire. Cerco solo di godermi la partita. Alla fine della giornata sono venuto qui per il risultato e volevo fare qualcosa in partita, ma sono quasi affamato di più. Novità sul rinnovo? No, siamo molto lontani da questo e non voglio dare nulla in pasto ai media»