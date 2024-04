Salernitana, Boateng: «Non si molla, possiamo battere la Lazio»

Le parole di Jerome Boateng, difensore centrale della Salernitana, nel pre partita della gara contro la Lazio

PAROLE – «Io sono sempre motivato, voglio vincere a prescindere dalla squadra nella quale gioco. La fortuna non ci ha aiutato, abbiamo subito dei gol evitabili e so che stiamo crescendo con il passare delle settimane. La reazione che abbiamo avuto venerdì scorso col Sassuolo testimonia quello che sto dicendo. Oggi abbiamo la possibilità di conquistare tre punti, fino alla fine non dobbiamo arrenderci».