Salernitana: «No a Soulé»; De Sanctis chiede i danni a Iervolino

Morgan De Sanctis, ex direttore sportivo della Salernitana, avrebbe chiesto i danni al presidente Iervolino dopo le sue ultime dichiarazioni

Nuove tensioni in casa Salernitana: questa volta il protagonista è l’ex direttore sportivo Morgan De Sanctis. Come riportato dal Corriere dello Sport, all’ex dirigente non sono piaciute le parole di Iervolino ai giornali dei giorni precedenti, quando commentando il mercato scaricò le colpe su di lui con la frase: «Le scelte estive sono tutte di De Sanctis. Ci avevano anche proposto Soulè e Isco, non li ha voluti».

L’ex portiere, come riporta il quotidiano romano, avrebbe chiesto i danni a Iervolino dopo queste dichiarazioni. Sul mancato arrivo di Soulé, De Sanctis aveva già commentato a settembre in conferenza stampa dando la sua spiegazione: «Effettivamente il Frosinone ha tesserato tre giocatori della Juve: Kaio Jorge, Soulè e Barrenechea. Premesso che Guido Angelozzi è un direttore sportivo fantastico, pubblicamente manifesto un apprezzamento totale per lui e anche per Marchetti e Bravo. Questi tre calciatori mi sono stati proposti dalla Juve. Il Frosinone è stato bravo a prenderli e questo è un merito. Senza nulla togliere ai giocatori e senza alcun problema con la Juventus, ma questi tre giocatori non sono arrivati a Salerno perché non servivano o perché in quelle posizioni la Salernitana ha fatto scelte che reputa oggi o in futuro e per condizioni migliori di queste. Ribadisco: senza nulla togliere al grande lavoro di Angelozzi, ai rapporti meravigliosi che abbiamo con la Juve e al valore dei giocatori, giovani forti».