Salernitana, Iervolino: «Mercato? 72 ore bollenti. Su De Rossi...»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato ai microfoni di Radio Manà Manà Sport in vista del match contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Roma? È sempre una partita del cuore. C’è sempre una emozione particolare. Oggi noi viviamo una situazione difficile, abbiamo bisogno del risultato, dall’altra parte c’è una squadra che si è energizzata grazie al nuovo mister che ha dato grande energia alla squadra. A me dispiace che sia fuori uscito un grandissimo personaggio come José Mourinho dal calcio italiano, è uno tra gli allenatori più bravi. Dall’altra parte gioisco perché si danno incarichi a mister giovani, ma con mentalità vincente, gli mando un grande in bocca al lupo. Questo fa bene al calcio. Mercato? Ad oggi stiamo ragionando sul progetto salvezza, abbiamo buoni giocatori. Abbiamo già preso giocatori importanti sicuramente negli ultimi giorni ci sarà ancora tanto da fare, 72 ore belle bollenti».