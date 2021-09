Salernitana, il calciomercato non è fermo: vicina la firma di Viola

Calciomercato Salernitana: i granata non si fermano e cercano rinforzi tra gli svincolati. Nicolas Viola sarebbe vicino alla firma

La Salernitana è ancora ferma a 0 punti in classifica dopo 3 giornate di campionato. Un bottino magro che mette in bilico anche la posizione in panchina di Castori. Il club granata, però, non si ferma sul fronte calciomercato e spulcia la lista degli svincolati alla ricerca di nuovi rinforzi.

Come riportato da Tuttosport, un nuovo colpo sarebbe vicino. Nella giornata di ieri, Nicolas Viola ha fatto di nuovo visita alla città di Salerno. Il centrocampista ex Benevento ha raggiunto un’intesa di massima con la Salernitana e adesso aspetta solo l’ok proprio di Castori per vestire la maglia dei campani.