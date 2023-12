Salernitana, Inzaghi: «Sabatini ci darà qualcosa in più»

Le parole di Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, in vista della gara contro il Verona. I dettagli

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa in vista di Verona-Salernitana.

PAROLE – «Aspettiamo il direttore perché la sua presenza è molto importante e ci darà quel quid in più di cui la squadra ha bisogno. Tutte le partite sono da vincere. Io mi soffermo sulla prestazione, dobbiamo fare una grande partita perché questa squadra ha dimostrato che quando c’è è in grado di fare grandi cose. Sulla carta è una partita alla nostra portata e dobbiamo andare a Verona per vincere, cercando di replicare quanto di buono fatto con il Milan. Dobbiamo andare a Verona per fare la partita e non subire il loro gioco. La mia testa ora è focalizzata su questa finale di che per noi è fondamentale. Abbiamo recuperato tutti, solo Daniliuc ha un po’ di febbre ma speriamo di recuperarlo domani. Cercheremo di recuperare in extremis anche Ochoa, ma le possibilità sono minime».