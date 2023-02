Salernitana, prezzi del biglietto al ribasso per riempire l’Arechi

La Salernitana abbassa i prezzi dei biglietti per la prossima sfida all’Arechi contro il Monza per provare a riempire lo stadio

La dirigenza della Salernitana ha deciso di abbassare il prezzo dei biglietti in vista del prossimo impegno casalingo contro il Monza.

un biglietto di Curva Sud costerà tre euro in meno, otto euro in meno per i Distinti, nove euro in meno per la Tribuna Azzurra e così a scalare. La volontà è quella di riempire di nuovo l’Arechi, visto il momento di difficoltà della squadra.