La Salernitana rischia: il 5 dicembre scade il termine per la seconda proprietà

La Salernitana rischia grosso per la seconda proprietà: il 5 dicembre è il termine ultimo per capire se ci saranno offerte di acquirenti

Resta in bilico la situazione della Salernitana che avrebbe pochi giorni ancora per presentare le eventuali offerte di acquirenti interessati a prenderne il controllo. A riferirlo è il Corriere dello Sport che ha indicato il 5 come termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La FIGC intanto avrebbe indicato come 31 dicembre il termine ultimo per la cessione della proprietà e prossima settimana è previsto l’incontro con i trustee per sincerarsi delle varie condizioni.