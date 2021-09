Salernitana, record negativo dopo le prime tre giornate: nessuno come i granata

Con la sconfitta contro il Torino per 4-0, la Salernitana ha conquistato un record negativo in una statistica sui gol subiti

Terza partita e terza sconfitta in campionato per la Salernitana di Fabrizio. In casa del Torino, i granata perdono 4-0 e tornano a casa anche con un record negativo in bacheca.

Come riportato da OptaPaolo, infatti, i campani hanno subito 11 gol nelle prime tre giornate di Serie A: nessuna squadra, nell’era dei tre punti, aveva mai fatto peggio.