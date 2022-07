Salernitana Sambia, arrivato in Italia: visite e poi firma

Il terzino Sambia è arrivato in Italia per svolgere lee visite mediche con la Salernitana: per lui pronto un quadriennale

Il terzino Sambia è arrivato in Italia per svolgere lee visite mediche con la Salernitana: per lui pronto un quadriennale.

Svincolato dopo la stagione al Montpellier, per lui si è mosso in anticipo Morgan De Sanctis. In mattinata le visite mediche e poi la firma del classe ’96. Lo scrive Gianluca Di Marzio.