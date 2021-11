Salernitana Sampdoria, il derby dei trust: le differenze tra i due club

Al rientro dalla sosta si affronteranno Salernitana e Sampdoria, entrambe inserite in un trust: i dettagli

Salernitana e Sampdoria sarà una partita importante per entrambe le squadre: Stefano Colantuono e Roberto D’Aversa vogliono togliersi dalla zona retrocessione e serve una vittoria. Per le due società sarà “quasi” un derby dato che entrambe sono state inserite in un trust.

La situazione però è ben diversa. Quello della Salernitana è finalizzato alla vendita del club entro il 31 dicembre 2021 e ha rischio c’è la permanenza in Serie A, mentre quello blucerchiato ha lo scopo di cedere la società, ma solo per garantire finanza esterna nei concordati di Eleven Finance e Farvem. Quest’ultimo ha scadenza nel 2025 e dipenderà strettamente dall’esito del giudizio davanti al Tribunale di Roma, come riporta Il Secolo XIX.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24