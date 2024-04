Salernitana Sassuolo, Colantuono: «Le motivazioni vanno trovate»

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato dopo il 2-2 conquistato in casa contro il Sassuolo

DIGNITA’ – «Nel primo tempo ci abbiamo messo del nostro, i gol potevano essere evitati. Il primo da una palla inattiva a nostro favore, sapevamo che il Sassuolo ha queste caratteristiche in ripartenza. Il secondo è stato un malinteso tra due nostri giocatori. La partita si è messa in salita, l’ambiente non è sereno e dopo un campionato del genere è normale ci siano dei mugugni. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta, per ardore e geometrie, abbiamo giocato con equilibrio. Non bisogna sempre partire in svantaggio perché in Serie A è difficile recuperare»

GOL MAGGIORE – «Non giudico le decisioni arbitrali, non so perché non ho esultato ma ho gioito dentro. Il gol del 2-2 ci poteva dare la carica per fare un forcing finale e provare a vincerla»

MOTIVAZIONE – «E’ una questione che ripeto spesso ai giocatori. L’ambiente del calcio lo frequento da tanti anni e le motivazioni vanno sempre trovate. In primo luogo, devi rendere conto alla società che ti paga, poi anche per questa gente che che va rispettata. Ci stanno i fischi, non possiamo pretendere altro. Bisogna finire il campionato nel miglior modo possibile, quale sarà la nostra classifica lo sapremo alla fine. La squadra ha dimostrato di avere qualità e attributi»

LAZIO – «Era meglio avere un calendario più semplice. Faremo la nostra partita sapendo che l’avversario è di primissima fascia»