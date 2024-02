Salernitana Monza: i granata non fanno neanche falli. Liverani out?

Salernitana, dopo la sconfitta con il Monza Liverani rischia già la panchina? I voti e le statistiche del ko con il Monza

La Salernitana si è arresa alla retrocessione? La domanda è legittima dopo avere assistito alla sconfitta casalinga con il Monza, che aggrava ancora di più la situazione di classifica. Non si è visto nulla o quasi di quel che dovrebbe muovere una squadra all’ultimo posto, neanche quella disperazione che produce almeno qualche situazione figlia della determinazione. Gli Expected Goals sono assolutamente coerenti con il risultato finale di 0-2: 0.86-2.20. E i soli 6 falli dei granata sembrano tradire mancanza di rabbia e incapacità di contenere l’avversario, soprattutto nel finale, più che un atteggiamento di correttezza. Spunta così l’idea che la gestione Liverani possa finire dopo appena 2 partite. Ecco i giudizi maturati su due quotidiani sportivi: La Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

LIVERANI – Voto 4,5 dal quotidiano milanese: «Nessuno spunto per parlare di scossa. Dove sta il punto di rottura con la gestione di Inzaghi?». Mezzo voto in più dalla testata torinese: «La sua è ormai una mission… impossible».

Ci sono una serie di giudizi contrastanti sui giocatori, una differenza di voti decisamente significativa.

ZANOLI – Gazzetta lo boccia col 5: «Maldini gli passa davanti e segna l’1-0». Tuttosport lo salva col 6: «Contrasta e riparte con efficacia».

COULIBALY – Qui siamo dalle parti del clamoroso. Per la Rosea è il peggiore in campo con il 4,5: «Sembrava dovesse finire in punizione dopo il Meazza, invece è il titolare». Spicca l’assenza di motivazione per il voto. Tuttosport lo ritiene degno della sufficienza e spiega il perché: «Sfodera una prestazione dignitosa».

Il migliore è, manco a dirlo, il portiere.

OCHOA – Riceve 6 da Gazzetta: «Almeno tiene aperto il discorso su Gagliardini e non solo. Ma parla solo lui tra i compagni. Evita pure il 3-0». Tuttosport è talmente convinto del suo contributo da dargli mezzo voto in più: «Finché può tiene in vita la fiammella della speranza».