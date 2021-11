Salernitana, Colantuono già in bilico? Cagliari esame da non sbagliare

La panchina di Stefano Colantuono sarebbe tutt’altro che salda. Venerdì con i sardi chiamata importante per la Salernitana

Secondo quanto riportato da Il Mattino, in casa Salernitana si starebbe valutando la posizione di mister Stefano Colantuono. Dal suo arrivo in granata, il tecnico ha raccolto solamente tre punti in cinque gare, perdendo le ultime tre di fila.

Venerdì con il Cagliari sarà già un esame da non fallire. In caso contrario non è da escludere un nuovo ribaltone.