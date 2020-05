Salvini avverte: «Il calcio non è solo Ibra o Ronaldo, dà lavoro a migliaia di persone»

Matteo Salvini ha parlato a Sky Tg24 della ripresa del campionato: queste le parole del leader della Lega Nord

Matteo Salvini ha parlato a Sky Tg24 della ripresa del campionato avvertendo che a rischio ci sono migliaia di posti di lavoro.

RIPARTENZA – «Sarebbe sicuramente un segnale di ripartenza, ma soprattutto è un settore che dà lavoro a centomila persone. Il calcio non è solo Cristiano Ronaldo o Ibrahimovic, il calcio sono migliaia e migliaia di stipendi da ottocento o mille euro al mese. È chiaro che l’intero settore dello sport, se ha delle regole chiare su come ripartire ed è in grado di rispettarle, riparte, mentre chi non è in grado di rispettarle non riparte».