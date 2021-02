Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato sui suoi profili social la pesante sconfitta del Milan in casa dello Spezia

Intervenuto sui proprio canali social, Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso rossonero, ha commentato amaramente il risultato dei rossoneri nella trasferta di ieri sera con lo Spezia.

«Ragazzi, che pena il Milan questa sera. Onore allo Spezia che sembrava il Barcellona… Quando in campo (come nella vita) non combatti e non ci metti anima, testa e cuore, non vai lontano».