Sampdoria, Caputo in uscita: ci pensano due squadre di A

La Sampdoria deve fare cassa per poter comprare e tra i possibili partenti ci sarebbe anche Caputo, l’attaccante è cercato da due club di Serie A.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Empoli sarebbe tra le più interessate al giocatore. In Toscana Caputo ha avuto modo di esordire in A e sarebbe la piazza giusta per ritrovarsi. Gli azzurri sarebbero avanti nella concorrenza sul Verona.