Sampdoria, certezza Gabbiadini: D’Aversa col dubbio Caputo-Quagliarella

In vista della partita contro il Bologna, l’allenatore della Sampdoria D’Aversa a un dubbio in attacco: Quagliarella o Caputo?

Fabio Quagliarella o Ciccio Caputo? Roberto D’Aversa toglie i petali dalla margherita, ma non ha ancora sciolto il dubbio principale in vista di Sampdoria-Bologna. Come riporta Tuttosport, essendo la gara di domenica da non fallire, il tecnico non vuole sbagliare formazione iniziale.

Finora il ritornello è stato sempre il medesimo “due giocatori di talento possono giocare insieme”, ma nel tandem d’attacco hanno brillato a intermittenza. Caputo è avanti a livello di gol (doppietta di Empoli e gol contro l’Atalanta), Quagliarella è piantato al rigore battuto contro l’Udinese. L’unico attaccante con la quasi certezza di scendere in campo da titolare è Manolo Gabbiadini.

