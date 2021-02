Sampdoria, che 2021 per Keita: meglio di Quagliarella e Candreva

Keita Balde è esploso alla Sampdoria in questo inizio di 2021. L’attaccante ha fatto meglio di Quagliarella e Candreva

Keita Balde è la star della Sampdoria. A parlare sono i numeri collezionati in questi primi due mesi del 2021 da parte dell’attaccante senegalese, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco verso la fine del mercato estivo. Il classe ’95 ha siglato quattro gol in otto partite contro Inter, Parma, Benevento e Fiorentina.

Meglio di Fabio Quagliarella e Antonio Candreva. Il capitano blucerchiato vanta una sola rete in otto match giocati (Fiorentina), mentre l’esterno conta tre gol (Inter, Spezia, Udinese) e due assist (Sassuolo e Fiorentina) in nove presenze.