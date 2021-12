Sampdoria, D’Aversa: «C’è rammarico. Gabbiadini? Da valutare»

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Venezia: le sue dichiarazioni

Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Venezia. Le sue dichiarazioni a DAZN.

PRESTAZIONE – «Sotto l’aspetto della prestazione ottima gara. Abbiamo creato tanto. Quando non sfrutti le occasioni può capire che gli avversari facciano giocate che compromettano la partita. Il rammarico, guardando la partita, è che avremmo meritato di più. Non abbiamo sfruttate le circostanze positive. Le partite si possono vincere anche 1-0. È mancata la cattiveria».

GABBIADINI – «Ha sentito qualcosa al ginocchio. Aspettiamo domani per valutare Gabbiadini. Sono entrati giocatori importanti come Verre e Quagliarella. Dobbiamo saper addormentare le partite, in alcuni momenti sembrava stessimo perdendo noi. Ma i ragazzi hanno fatto un’ottima gara».