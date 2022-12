Sampdoria, interesse per El Yamiq: la clausola frena

La Sampdoria sta valutando una serie di nomi per il mercato in entrata nonostante la situazione non sia delle migliori, uno dei nomi è El Yamiq

Il difensore, ex Genoa, è impegnato con la sua Nazionale del Marocco ai Mondiali in Qatar e i blucerchiati avrebbero effettuato un sondaggio. Società che si è subito bloccata davanti alla clausola da 25 milioni sul contratto del giocatore del Valladolid.