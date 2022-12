Sampdoria, fatta per Lammers: oggi le visite mediche con i blucerchiati

Sam Lammers, attaccante di proprietà dell’Atalanta, è in viaggio verso Genova per fare le visite mediche con la Sampdoria

L’accordo con la Dea prevede un prestito secco fino al prossimo giugno in blucerchiato. L’arrivo dell’olandese libera ovviamente quello di Francesco Caputo all’Empoli (squadra in cui era attualmente in prestito Lammers).