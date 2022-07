Sampdoria, Ferrari: «Noi siamo concentrati solo sul campo. Obiettivo? Migliorarsi sempre»

Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha parlato del ritiro e della nuova stagione ai microfoni di Primocanale

CESSIONE SAMPDORIA – «Sinceramente alla cessione non ci pensiamo. Ci tranquillizzano ogni giorni. Conta il campo, noi ci concentriamo su quel rettangolo lì».

OBIETTIVI – «Non so dove collocare la Sampdoria in una griglia di partenza. Noi lavoriamo per migliorarci e per arrivare nella parte sinistra della classifica».

OBIETTIVO PERSONALE – «Io mi metto a disposizione di Giampaolo. Il mio obiettivo è giocare al meglio delle mie possibilità in più partite possibili. Terzino o centrale? Per me non cambia molto, ora faccio il centrale e va benissimo così».

