Prima del fischio d’inizio i tifosi di Sampdoria e Genoa si sono scatenati sugli spalti dando vita a delle bellissime coreografie

Come in ogni derby della Lanterna, lo spettacolo inizia sugli spalti. Bellissimo lo show offerto dai tifosi di Sampdoria e Genoa che prima del fischio d’inizio hanno dato vita a due bellissime coreografie che hanno occupato interamente le due curve. Una cornice di pubblico pazzesca per una partita che vale sempre di più dei semplici tre punti in palio.