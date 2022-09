Sampdoria, Giampaolo: «Non dobbiamo giocare con la pressione»

Le parole di Giampaolo in vista della sfida tra Spezia e Sampdoria: «Siamo in condizione di fare punti. Anzi, dobbiamo farne»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Giampaolo ha parlato della sfida tra la Sampdoria e lo Spezia. Di seguito le sue parole.

«Lo Spezia ha una sua precisa identità, e non da oggi. Dovremo fare attenzione. Guai, però, se la gara iniziasse a pesare troppo per i miei giocatori. Devi sapere come giocarla ed affrontarla. Serve la capacità di gestire le criticità della partita. Nel calcio è un aspetto determinante. So bene che ciò deriva direttamente dai risultati che fai, ma io conto di riuscirci con la cultura del lavoro, non con le chiacchiere. E adesso giochiamo in trasferta contro un avversario del nostro livello. Siamo in condizione di fare punti. Anzi, dobbiamo farne, sapendo che spesso una prestazione adeguata coincide con il risultato».