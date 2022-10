Sampdoria, i numeri disastrosi del secondo Giampaolo

Il Giampaolo bis non ha funzionato alla Sampdoria: i numeri inchiodano il tecnico alle sue responsabilità: 17 sconfitte

La Sampdoria ha annunciato ufficialmente l’esonero di Marco Giampaolo. Decisiva per lui la sconfitta interna contro il Monza, ma i problemi collettivi sono tanti e noti da diversi mesi. Il secondo ciclo di Giampaolo sulla panchina della Samp non è stato fortunato: iniziato con una sconfitta, in casa dello Spezia, nel corso della passata stagione. Alla fine del campionato la squadra si è salvata con uno scarso vantaggio rispetto al Cagliari, retrocesso da terzultimo, e non ha saputo invertire la rotta durante l’estate.

Su 24 partite disputate dalla Sampdoria in Serie A con Giampaolo, si contano soltanto quattro le vittorie (quella con la Fiorentina inutile ai fini della classifica), tre i pareggi e ben 17 le sconfitte. I gol realizzati sono 22, mentre quelli subiti 39. Conti alla mano, tra l’annata precedente e quella attuale, il verdetto su Giampaolo sembrava essere soltanto una pura formalità.

