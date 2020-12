Sampdoria, Keita anticipa i compagni: l’allenamento a Bogliasco – FOTO

Sampdoria, Keita ha utilizzato le feste di Natale per continuare il suo iter di recupero: l’attaccante si è allenato a Bogliasco

Keita Balde ha utilizzato le feste di Natale per continuare il suo iter di recupero in vista del match contro il Roma, in programma il 3 gennaio tra le mura dello stadio Olimpico. L’attaccante della Sampdoria non ha perso tempo e nel giorno di Santo Stefano si è allenato a Bogliasco.

Il blucerchiato ha postato alcune immagini in cui corre sul campo principale del Mugnaini, in solitudine. Keita ha anticipato i compagni, che si ritroveranno domani per il primo allenamento post Natale. Non è l’unico però ad essersi tenuto in allenamento anche Antonio Candreva, Bartosz Bereszynski e Jakub Jankto hanno postato foto delle loro sessioni natalizie.