Sampdoria, Keita è tornato: primo gol in campionato dell’attaccante

Keita Baldè è stato il fiore all’occhiello del calciomercato della Sampdoria: alla 14esima giornata l’attaccante trova il primo gol con la maglia blucerchiata

Torna a brillare la stella di Keita Balde nel campionato di Serie A. L’attaccante ex Inter e Lazio, arrivato in blucerchiato in estate dal Monaco, ha dovuto far fronte a tante difficoltà ma stasera si prende la sua rivincita.

Keita infatti, entrato al 74′ della gara contro il Sassuolo, impiega dieci minuti per mettere a segno il suo primo gol in Serie A con la maglia dei doriani. Keita però macchia la sua partita con l’espulsione al 92′.