Coppa Italia, nei supplementari di Sampdoria-Milan entra Conti e dopo 3′ serve l’assist vincente per Cutrone – VIDEO

Tutti aspettavano questo momento. Andrea Conti, dopo un lungo infortunio che l’ha tenuto sostanzialmente fuori per un anno e mezzo e dopo gli sprazzi giocati contro la Fiorentina e il Frosinone in Serie A, entra ed è subito decisivo! Il terzino destro rossonero entra al 99′, al quarto minuto del primo tempo supplementare nella sfida contro la Sampdoria, e regala un assist perfetto a Cutrone che segna in area di rigore il gol dell’1-0. Si tratta di ingresso decisivo quello dell’ex Atalanta che in 3 minuti sblocca un match sostanzilamente bloccato sullo 0-0. Ecco il video dell’azione: