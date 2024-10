Sampdoria, Montanari: «Che duello in attacco con il Cesena, mi aspetto questo…»

Le parole di Luca Alberto Montanari, giornalista del Corriere Romagna, sulla sfida di Serie B tra Sampdoria e Cesena. Tutti i dettagli

Luca Alberto Montanari, giornalista del Corriere Romagna, ha parlato in esclusiva a SampNews24 della sfida di Serie B tra Sampdoria e Cesena.

Cesena-Sampdoria sarà anche la sfida tra due dei capocannonieri della Serie B, Cristian Shpendi e Massimo Coda. Come vede questo duello a distanza?

«Un vero e proprio duello generazionale: da un lato uno dei migliori marcatori della storia della Serie B, dall’altro un giocatore che, a mio avviso, è il profilo più interessante e con maggiore margine di miglioramento tra i debuttanti di questo campionato. Su Coda non c’è nulla da aggiungere, gli basta un guizzo per decidere le partite. Shpendi invece sta facendo vedere in Serie B le stesse cose che faceva da debuttante in Serie C, dove ha segnato 20 gol. E quest’anno, alla prima esperienza in cadetteria, sta tenendo la stessa media. Ma oltre i gol è soprattutto come gioca, come si confronta con giocatori molto più forti di quelli affrontati lo scorso anno che impressiona: non sembra essere cambiato nulla, né per lui né per Berti, che per ora in B ha deliziato. Sarà sicuramente un bel duello, tra due giocatori con carriere diversissime per età ed esperienza, ma che hanno che hanno il gol nel sangue. Lo riassumerei così: da un lato una conferma, dall’altro una sorpresa».

Che pericoli si aspetta da parte della Samp? Quali sono i giocatori più pericolosi tra le fila dei blucerchiati?

«Ti dico, sono curioso del duello a centrocampo, che secondo me sarà quello chiave. Il Cesena ha mostrato tante qualità con il pallone fra i piedi, ma anche tanta vulnerabilità quando viene preso alle spalle, soprattutto i due centrocampisti centrali, Calò e Bastoni. Soffrono maggiormente in fase di non possesso. L’unica squadra che ha messo in difficoltà il Cesena, oltre al Pisa, è stata il Modena, che appunto ha giocato con un centrocampo dinamico: è lì che si deciderà la partita. Non so chi giocherà nella Samp, leggevo del rientro di Kasami e Pedrola, due giocatori che possono aggiungere tantissimo: il primo in termini d’esperienza, il secondo in termini di qualità. Poi Tutino e Coda, ma sono nomi troppo scontati. Ci sarà da vedere come la Samp proverà a lasciare il segno nella zona tra il centrocampo e la difesa del Cesena».

