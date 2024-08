Sampdoria, Pirlo: «Adesso facciamo PAURA a TUTTI, sulla lotta per Serie A sarà decisivo QUESTO fattore»

Le parole di Andrea Pirlo, allenatore della Sampdoria, sulla sua seconda stagione alla guida dei blucerchiati

Andrea Pirlo ha parlato il Il Secolo XIX delle aspettative per la sua seconda stagione alla guida della Sampdoria.

FORZA DELLA SQUADRA – «Le altre squadre si stanno attaccando a tante cose perché iniziano a preoccuparsi… Avevano paura l’anno scorso e quest’anno vedendo la campagna acquisti ancora di più. Il bello del calcio è avere tutti contro per poi potere gioire solo noi alla fine, quando giochi contro tutto e tutti devi unirti ancora di più. Solo insieme si può uscire dalle situazioni difficili, come abbiamo fatto l’anno scorso e solo insieme si ottengono i risultati».

SAMP FAVORITA? – «Ce la giocheremo fino alla fine. Palermo, Pisa e Cremonese stanno facendo mercato, le tre retrocesse hanno in rosa gente da A. E noi saremo lì a lottare, non possiamo permetterci di non lottare e di non avere il sogno di competere per tornare in A».