Sampdoria, possibilità Premier per Colley

La Sampdoria potrebbe decidere di cedere Omar Colley durante la sessione di calciomercato invernale: c’è l’interesse della Premier

La Sampdoria, per via dei noti problemi societari, ha bisogno di fare cassa durante la sessione di calciomercato di gennaio. I blucerchiati potrebbero così decidere di cedere Omar Colley.

Dopo l’interessamento iniziale da parte del Torino, la situazione non si è sbloccata. Il suo agente Fali Ramadani lo sta quindi proponendo in Premier League, destinazione gradita e più remunerativa sia per il club blucerchiato che per il giocatore.